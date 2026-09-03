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"Marruecos no es un socio fiable"
Menores inmigrantes siendo atendidos en Ceuta. / Reduan / EFE
Carmen Guinart Lopez
Me dirijo al Gobierno para recordarle que Marruecos celebra un día de oración en recuerdo de los mártires que han muerto por el Islam, ya sabemos cómo. No hacen más que proclamar que Ceuta y Melilla son ciudades ocupadas. Y vaya si lo son. Miren el 31 de julio. He visto a una mujer magrebí hablar con un funcionario y decirle, señalando su vientre, "con esta os ganaremos". Sí, su socio fiable solo permite ser libres a sus mujeres para tener hijos.
Entretodos
Cuando voy por el Pirineo y veo esos pueblecitos con su iglesia románica, me siento orgullosa de la historia y el trabajo de hombres y mujeres de este país.
Ustedes ignoran la historia y también el presente. Ayudan económicamente a un país que no es fiable, traicionando a sus propios ciudadanos.
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