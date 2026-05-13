"A la Marina del Prat Vermell volem que el nou CAP porti el nom del doctor Josep Mas"

Barcelona 03/08/2025 Economía. Hogares unipersonales e incorporación de nuevos residentes: así es la nueva ecuación de la vivienda en España - Cada vez vivimos más solos - El déficit de vivienda en una sociedad envejecida - Viviendas más flexibles - Políticas públicas. Vistas de viviendas en Barcelona. Obras para la construcción de vivienda. La Marina del Prat Vermell. Imágenes Panorámicas. AUTOR: MANU MITRU / MANU MITRU / EPC

Carles Flores



El nou CAP del barri de la Marina del Prat Vermell, de Barcelona, ha de portar el nom del doctor Josep Mas Sivera. Durant dècades, el doctor Mas va ser molt més que un metge. Va ser el puntal de salut d’uns barris sovint oblidats. Va atendre generacions senceres, de dia i de nit, moltes vegades sense cobrar, i va salvar vides en condicions que avui serien impensables.

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Institucions com la Generalitat, Ajuntament i CatSalut han rebut peticions formals, signatures, suports de professionals sanitaris, entitats i veïns. Tot i així, continuen negant que el nou CAP pugui portar el seu nom, malgrat que la mateixa Instrucció 04/2025 del CatSalut permet excepcions per a figures que hagin fet una contribució extraordinària al territori.

Quina figura podria complir millor aquesta condició que un metge que va dedicar tota la seva vida a curar, acompanyar i salvar els veïns d’aquest barri? Posar el nom del doctor Mas al nou CAP no té cap cost econòmic, però sí un valor immens: reconèixer la memòria d’un home que va dignificar la medicina i va donar sentit a la paraula “servei públic”.

El barri ho demana, ho mereix i ho necessita.