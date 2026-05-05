"Ya no hace falta una fecha especial para activar la máquina consumista"

La botiga Elixir Perfumes, un negoci dedicat exclusivament a colònies àrabs a les Galeries Maldà de Barcelona. | JORDI OTIX

Magda Català



Recientemente ha sido mi cumpleaños y, como cada día, la bandeja de promociones de mi correo electrónico se fue llenando. Pero los mensajes eran diferentes. Todas aquellas marcas -a las que en algún momento y por algún motivo cedí mis datos- sabían que ese no era un día cualquiera para mí. Esto me recordó a la época dorada de Facebook, en la que recibíamos un aluvión de felicitaciones de personas con las que igual no habíamos intercambiado más de tres frases en nuestra vida.

Entretodos Publica una carta del lector Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web Participa

Pero al menos, aquellos mensajes vacíos no esperaban rentabilizar nuestra celebración ni que gastáramos 40 euros en algún producto que no necesitamos a cambio de cinco euros de descuento y con el mejor pretexto posible: “Es tu cumple, te lo mereces”. Las marcas ya no necesitan esperar al Día de la Madre, San Valentín, Navidad u otras fechas señaladas para activar la maquinaria del consumismo: siempre es el cumpleaños de alguien.

Y lo que es peor. Admito que sentí una cierta decepción con aquellas marcas que ese día se comunicaron conmigo como si nada especial sucediera. ¿A qué nos estamos acostumbrando?