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"Ya no hace falta una fecha especial para activar la máquina consumista"

La botiga Elixir Perfumes, un negoci dedicat exclusivament a colònies àrabs a les Galeries Maldà de Barcelona. | JORDI OTIX

La botiga Elixir Perfumes, un negoci dedicat exclusivament a colònies àrabs a les Galeries Maldà de Barcelona. | JORDI OTIX

Magda Català

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Recientemente ha sido mi cumpleaños y, como cada día, la bandeja de promociones de mi correo electrónico se fue llenando. Pero los mensajes eran diferentes. Todas aquellas marcas -a las que en algún momento y por algún motivo cedí mis datos- sabían que ese no era un día cualquiera para mí. Esto me recordó a la época dorada de Facebook, en la que recibíamos un aluvión de felicitaciones de personas con las que igual no habíamos intercambiado más de tres frases en nuestra vida.

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Pero al menos, aquellos mensajes vacíos no esperaban rentabilizar nuestra celebración ni que gastáramos 40 euros en algún producto que no necesitamos a cambio de cinco euros de descuento y con el mejor pretexto posible: “Es tu cumple, te lo mereces”. Las marcas ya no necesitan esperar al Día de la Madre, San Valentín, Navidad u otras fechas señaladas para activar la maquinaria del consumismo: siempre es el cumpleaños de alguien.

Y lo que es peor. Admito que sentí una cierta decepción con aquellas marcas que ese día se comunicaron conmigo como si nada especial sucediera. ¿A qué nos estamos acostumbrando?

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