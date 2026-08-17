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"El arte de ser manipulados..., sutilmente"
GRAFCVA404. VALENCIA, 07/12/2019.- Investigadores de la Universidad Politécnica de València (UPV) han desarrollado un sistema de Inteligencia Artificial (IA) que ha ayudado a detectar noticias falsas (fake news) y ataques explícitos e implícitos en las redes sociales. EFE/Kai Försterling
Frank Fernández
John Kenneth Galbraith: "Para manipular eficazmente a la gente, es necesario hacer creer a todos que nadie les manipula". Vivimos en la era de las 'fake news', globos sonda, efecto 'bandwagon' (o efecto arrastre), efecto manada... Lo vivimos en la calle, en el supermercado, en la televisión, en la radio, en las redes sociales... Estamos expuestos continuamente a noticias contadas según intereses económicos, políticos, personales y llega un momento en el que cada uno de nosotros se posiciona y elige aquel que considera o interpreta mas afín posiblemente a sus ideales, valores...
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Obviamente, es más fácil agarrarse a algo que creemos cierto (creencia) y que nos cuadra con nuestras ideas, personalidad que intentar buscar más información, comparar, contrastar y eso es algo que ha llegado a límites que pensábamos que no se llegaría, por ejemplo culpar a personas sin tener pruebas tangibles y después si eso ya nos disculparemos una vez hecho el daño.
Nosotros, en nuestro trabajo, focalizamos en que las personas usen el pensamiento crítico, que sean capaces de poner en duda, de no hacer caso a todo lo que escuchan o dicen los demás y tengan la capacidad de analizar, cuestionar y evaluar la información de manera objetiva para formar un juicio propio. Pensamos que el pensamiento crítico debería ser una asignatura obligatoria en los colegios desde ya pequeñitos y no tanto esa "educación prusiana" que buscaba unificar la identidad nacional, crear ciudadanos disciplinados y asegurar la lealtad hacia el Estado.
No sé si nos dejarán ser libres de pensamiento en alguna ocasión, si dejarán de manipularnos cada vez más escondiéndose menos a la hora de hacerlo y tener que esuchar que no hay manipulación sino información mal interpretada por nosotros; desconozco si lograremos ser una sociedad capaz de pensar por nosotros mismos de manera objetiva, pero lo que sí sé es que no dejaremos de intentar despertar conciencias.
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