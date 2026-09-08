Tres jóvenes migrantes esperan en la mañana de este lunes para ser alojados en el nuevo campamento temporal que se está habilitando en el muelle de Poniente del puerto de Ceuta que previsiblemente entrará en funcionamiento mañana martes. / Reduan / EFE

Lena González



Resulta triste decir esto, pero este siglo XXI que nos toca vivir se recordará como la era de la manipulación y la deshumanización. ¿Qué ser humano que esté en unas penosas condiciones de vida no va a ser capaz de arriesgarlo todo, incluso su propia vida, por intentar mejorar? Las guerras,el hambre y la sed, la violencia, la pobreza,en definitiva la indignidad obliga como a intentarlo. Y más si eres consciente de que hay lugares donde esa dignidad existe.

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¿Por qué otros seres humanos no resisten la presión de pensar que un semejante ha dejado de ser un igual y se ha convertido en 'animal' que viene a asesinar, violar, robar, quitarte tu casa y tu trabajo?

Todos somos víctimas de esta burda manipulación y deshumanización: ellos por creer que van a encontrarse un paraíso que los va a recibir con los brazos abiertos y, por desgracia, suelen encontrar un infierno de rechazo, abuso, miseria; nosotros, por dejarnos vencer por un miedo insuperable y creer que todos ,sin excepción vienen a acabar con lo nuestro y eso nos da carta blanca para cometer todo tipo de tropelías y atrocidades impropias entre semejantes.

A lo largo de la historia esto ha existido y siempre hemos caido en la misma trampa. El gran peligro de este siglo es la difusión de todo esto a través de una tecnología que llega hasta el rincón más recóndito del planeta. Allí, curiosamente, donde no llega ni comida ni agua y unos gobernantes ultras (con la derecha subida al mismo carro) que se consideran califas, césares, emperadores, reyes absolutos y ejercen el poder con una frialdad peor que en el medievo.