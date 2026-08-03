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"Antes mandaba la fuerza bruta, hoy, la astucia"
17/02/2026 Hemiciclo durante el acto institucional ‘Nuestra constitución más longeva’, en el Congreso de los Diputados, a 17 de febrero de 2026, en Madrid (España). Los Reyes presiden la conmemoración de los 47 años de vigencia de la Carta Magna en la semana en la que el texto de 1978 superará en longevidad a la Constitución de 1876, convirtiéndose en la Norma Fundamental más duradera de la historia de España. POLITICA EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press / EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Eu / Europa Press
Martín Martínez
Antes, la tendencia a imponernos era, en general, mayor que ahora: se respondía con insultos, se daban golpes en la mesa, se elevaba la voz, se levantaba el puño amenazando, y a los niños se les cerraba la boca con una bofetada. En general, en las interacciones ganaba el duro, el fuerte. Ahora todo ha cambiado, no gana el fuerte. La democracia no es el gobierno de los fuertes.
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Ahora, a los que insultan se les aplaude poco. Los que dan golpes en la mesa tienen pocos amigos. Elevar la voz es cosa de personas maleducadas. Los que levantan el puño hacen el ridículo. Y lo de “una bofetada a tiempo”, se oye poco o nada. Y subiendo el nivel: no se gana invadiendo y con buenas armas. Se gana con un buen relato. No son los militares los que derriban gobiernos. Lo hacen mejor los jueces.
Resumiendo. Antes mandaba la fuerza bruta: gritos, golpes y dominio físico. Hoy manda la astucia. Las batallas ya no se ganan con armas ni ejércitos invadiendo territorios, sino con buenas historias y batallas judiciales. El poder cambió los tanques por el relato, y los militares por los jueces. El jurista Martín Pallín dice algo así.
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