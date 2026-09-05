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"El PP y la salud pública"

¿Cuándo entra en vigor la ley antitabaco ¿Se podrá fumar este verano en las terrazas?

¿Cuándo entra en vigor la ley antitabaco ¿Se podrá fumar este verano en las terrazas?

Miguel Fernández-Palacios Gordon

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Ante la inminente aprobación de la nueva ley antitabaco, el PP ha vuelto a activar el mismo repertorio de bulos, alarmismo y obstruccionismo. Ya ocurrió en 2005 y 2010, cuando vaticinaron el apocalipsis de la hostelería; una falacia que la realidad desmontó drásticamente al demostrar que el sector creció. La evidencia científica y la experiencia acumulada dejan claro que aquellas restricciones protegieron la salud de los trabajadores y ahorraron miles de millones en costes sanitarios, gracias a un aire más limpio.

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Sin embargo, la derecha prefiere alimentar el miedo antes que asumir los datos, convirtiendo una cuestión de salud pública en una batalla electoralista. La diferencia entre la política responsable y el populismo es sencilla: una se guía por la ciencia y la otra por el rédito político. El PP debería explicar por qué vuelve a ponerse del lado del humo carcinógeno en lugar de defender el derecho de todos a respirar aire limpio.

La salud de millones de personas no puede depender de quien grite más fuerte. La historia demuestra que los grandes avances sociales y sanitarios en España nunca llegaron de la mano del inmovilismo, sino pese a él y gracias al impulso transformador de la izquierda. Ojalá la ciudadanía recuerde en las urnas quiénes obstaculizan el progreso colectivo.

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