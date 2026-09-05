"El PP y la salud pública"

¿Cuándo entra en vigor la ley antitabaco ¿Se podrá fumar este verano en las terrazas?

Miguel Fernández-Palacios Gordon



Ante la inminente aprobación de la nueva ley antitabaco, el PP ha vuelto a activar el mismo repertorio de bulos, alarmismo y obstruccionismo. Ya ocurrió en 2005 y 2010, cuando vaticinaron el apocalipsis de la hostelería; una falacia que la realidad desmontó drásticamente al demostrar que el sector creció. La evidencia científica y la experiencia acumulada dejan claro que aquellas restricciones protegieron la salud de los trabajadores y ahorraron miles de millones en costes sanitarios, gracias a un aire más limpio.

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Sin embargo, la derecha prefiere alimentar el miedo antes que asumir los datos, convirtiendo una cuestión de salud pública en una batalla electoralista. La diferencia entre la política responsable y el populismo es sencilla: una se guía por la ciencia y la otra por el rédito político. El PP debería explicar por qué vuelve a ponerse del lado del humo carcinógeno en lugar de defender el derecho de todos a respirar aire limpio.

La salud de millones de personas no puede depender de quien grite más fuerte. La historia demuestra que los grandes avances sociales y sanitarios en España nunca llegaron de la mano del inmovilismo, sino pese a él y gracias al impulso transformador de la izquierda. Ojalá la ciudadanía recuerde en las urnas quiénes obstaculizan el progreso colectivo.