"El mago Mohamed VI"

"Ceuta es un asunto multinacional"
Luis Fernando Crespo Zorita Las Rozas de Madrid
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El rei del Marroc, Mohamed VI, en una imatge de l’octubre. | AGÈNCIA MARROQUINA DE NOTÍCIES MAP / EFE
Carlos Urrutia Alonso
El rey de Marruecos, Mohamed VI, ha iniciado la conquista de Ceuta y Melilla y, en un futuro lejano, Canarias. Pero hay que saber varias cosas. La primera es histórica, Marruecos existe desde 1956, cuando Francia le dio la independencia y reconoció al abuelo de este, Mohamed V, como rey del nuevo Estado.Pero, ¿qué había antes ?
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Una, el RIF, un territorio de bereberes, integrado en el país alauita ahora, y el protectorado de Marruecos, que era francés. Y la sorpresa viene por qué Ceuta y Melilla y otras posiciones son españolas desde mucho antes, por lo que la reclamación marroquí está fuera de lugar. Lo que tenemos cemo crisis es por qué Marruecos lo hace a propósito y, ¿cuándo se enfada? Cuando Sánchez fue a Argelia a negociar gas; es decir, fuimos a ver al enemigo de Marruecos para dialogar. Por tanto, ninguna de sus reclamaciones son válidas.
Del RIF sabemos que hicimos una guerra y que Franco participó en ella. Conocía muy bien a esa gente y sabía lo inestables que son. La historia da muchas vueltas, pero la acción marroquí es algo digno de no olvidar. Y, por cierto, Europa no es que esté ayudando mucho en este tema y, por supuesto, la actuación del Gobierno de España tampoco es la correcta.
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Luis Fernando Crespo Zorita Las Rozas de Madrid
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