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"Tamariz, el mago que nunca se irá"
Juan Tamariz, de 73 años, en la presentación de su espectáculo, ayer. / ELISENDA PONS
Sergio Gomez
En sus actuaciones podía aparecer despeinado, con su chaleco imposible, hablando atropelladamente y dando la sensación de que el truco se le estaba yendo de las manos. El espectador pensaba: «Este hombre se ha equivocado». Tamariz incluso reforzaba el desastre: buscaba una carta que aparentemente no era, se confundía o parecía haber perdido el control.
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Y entonces llegaba el golpe: todo estaba calculado y la carta aparecía donde parecía imposible.
Esa fue una de las grandes señas de identidad de Tamariz: convertir al mago en el tipo más despistado de la habitación mientras era el único que sabía exactamente qué estaba pasando.
Y así permanecerá siempre en nuestra memoria: despeinado, sonriente, tocando aquel violín invisible y celebrando lo imposible con su inconfundible «¡tarán, tarán…!». Porque algunos magos hacen trucos; Tamariz consiguió algo bastante más difícil: que volviéramos a creer en la magia.
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