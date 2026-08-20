"Tamariz, el mago que nunca se irá"

Juan Tamariz, de 73 años, en la presentación de su espectáculo, ayer. / ELISENDA PONS

Sergio Gomez



En sus actuaciones podía aparecer despeinado, con su chaleco imposible, hablando atropelladamente y dando la sensación de que el truco se le estaba yendo de las manos. El espectador pensaba: «Este hombre se ha equivocado». Tamariz incluso reforzaba el desastre: buscaba una carta que aparentemente no era, se confundía o parecía haber perdido el control.

Entretodos Publica una carta del lector Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web Participa

Y entonces llegaba el golpe: todo estaba calculado y la carta aparecía donde parecía imposible.

Esa fue una de las grandes señas de identidad de Tamariz: convertir al mago en el tipo más despistado de la habitación mientras era el único que sabía exactamente qué estaba pasando.

Y así permanecerá siempre en nuestra memoria: despeinado, sonriente, tocando aquel violín invisible y celebrando lo imposible con su inconfundible «¡tarán, tarán…!». Porque algunos magos hacen trucos; Tamariz consiguió algo bastante más difícil: que volviéramos a creer en la magia.