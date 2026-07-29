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"Madrid se quema y Ayuso se dedica a insultar"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. / COMUNIDAD DE MADRID
Víctor Calvo
La presidenta se pasea con pantalón corto, cariacontecida y con su procacidad verbal en ristre ("mamarracho"), para trasladar la responsabilidad de su mala gestión al Gobierno de España. Destruir los servicios públicos tiene trágicas consecuencias; la primera, el sufrimiento de los ciudadanos que viven en los pueblos afectados; la segunda, la destrucción de la masa forestal, las viviendas y enseres de sus habitantes; y la tercera, la certeza absoluta de que la Presidenta de la Comunidad de Madrid reduce cada vez más los recursos para la prevención y extinción de incendios.
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Ayuso dedica, a través de Ifema, a la Fórmula 1 (MadRing) el doble de dinero que para el parque de bomberos. Por ello, cuando llegan situaciones de emergencia en su comunidad, de las que tiene la competencia, prefiere declarar la emergencia 3, sin justificación, y trasladar la gestión y responsabilidad al gobierno central. Lo público no le interesa; a Ayuso lo que se le da bien gestionar es el insulto y la privatización.
Participaciones de loslectores
"La solución a los incendios es política, es decir, colectiva"
Luis Fernando Crespo Las Rozas de Madrid (Madrid)
"La muntanya no és un parc d'atraccions"
Míriam Font Maçaners (Saldes)
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