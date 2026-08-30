.com .cat
ENTRE TODOS
Envía tu carta Envíanos tu denuncia Comparte tus imágenes

El debate

Publica una carta del lector

Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.

"Madrid discrimina a los estudiantes catalanes"

Ayuso sobre la reacción de Feijóo a la compra del ático: “Está en venta, ‘ciao pescao’”

Ayuso sobre la reacción de Feijóo a la compra del ático: “Está en venta, ‘ciao pescao’”

JOSEP MARIA GUASCH VALLCORBA

0 Comentarios

Quisiera denunciar una situación que considero injusta para los estudiantes que se desplazan a estudiar a la Comunidad de Madrid.

Entretodos

Publica una carta del lector

Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web

Desde el pasado mes de junio, la Sra. Ayuso ha tenido la discriminatoria idea de que quienes no estén empadronados en Madrid no puedan beneficiarse de la bonificación del abono de transporte madrileño. Resulta paradójico que un estudiante que se traslada a Madrid para estudiar y utiliza diariamente su transporte público tenga que cambiar su empadronamiento para acceder a una bonificación.

Ante esta situación, considero que el Govern de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona deberían reclamar reciprocidad. Si Madrid mantiene este criterio, ¿por qué Catalunya no podría aplicar una medida equivalente a los estudiantes procedentes de Madrid que no estén empadronados aquí?

No se trata de perjudicar a los estudiantes, sino de poner de manifiesto una desigualdad y presionar para alcanzar un acuerdo entre comunidades. La movilidad de los jóvenes debería facilitarse, no estar condicionada por fronteras administrativas.

Por ello, pido al Govern y al Ayuntamiento de Barcelona que defiendan a nuestros estudiantes y, si no existe reciprocidad por parte de Madrid, estudien medidas equivalentes con carácter urgente, porque el curso empieza en septiembre.

Iniciar sesión 0 Comentarios
cargando

Participaciones de loslectores

Cargar más

Másdebates

  1. SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
  2. Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
  3. Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
  4. Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
  5. 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años