"Madrid discrimina a los estudiantes catalanes"

Ayuso sobre la reacción de Feijóo a la compra del ático: “Está en venta, ‘ciao pescao’”

JOSEP MARIA GUASCH VALLCORBA



Quisiera denunciar una situación que considero injusta para los estudiantes que se desplazan a estudiar a la Comunidad de Madrid.

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Desde el pasado mes de junio, la Sra. Ayuso ha tenido la discriminatoria idea de que quienes no estén empadronados en Madrid no puedan beneficiarse de la bonificación del abono de transporte madrileño. Resulta paradójico que un estudiante que se traslada a Madrid para estudiar y utiliza diariamente su transporte público tenga que cambiar su empadronamiento para acceder a una bonificación.

Ante esta situación, considero que el Govern de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona deberían reclamar reciprocidad. Si Madrid mantiene este criterio, ¿por qué Catalunya no podría aplicar una medida equivalente a los estudiantes procedentes de Madrid que no estén empadronados aquí?

No se trata de perjudicar a los estudiantes, sino de poner de manifiesto una desigualdad y presionar para alcanzar un acuerdo entre comunidades. La movilidad de los jóvenes debería facilitarse, no estar condicionada por fronteras administrativas.

Por ello, pido al Govern y al Ayuntamiento de Barcelona que defiendan a nuestros estudiantes y, si no existe reciprocidad por parte de Madrid, estudien medidas equivalentes con carácter urgente, porque el curso empieza en septiembre.