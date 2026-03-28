"El macroassentament de la Sagrera no s'acaba, només es trasllada de lloc"
Barcelona inicia el desalojo del asentamiento de barracas del puente del Treball Digne de la Sagrera / DAVID ZORRAKINO / EUROPA PRESS
Magda Català
No ens hauria de sorprendre la proliferació d’assentaments irregulars que viu Barcelona els darrers anys: és sabut per tots que l’habitatge s’ha convertit en mercaderia i que tenir un sou no garanteix poder pagar un lloguer. A més, els requisits per accedir-hi són inassumibles per a moltes persones.
El desallotjament del macroassentament de la Sagrera sense oferir alternatives o implementar polítiques efectives en matèria d’habitatge no soluciona el problema, només el trasllada a un altre lloc. Així, d’aquí a un temps, la notícia serà la mateixa però amb un escenari diferent. Mentrestant, persones vulnerables seguiran patint.
L’única solució és atacar el problema d’arrel: promoure lleis que no permetin l’especulació amb béns essencials i ampliar el parc públic d’habitatge. Garantir drets bàsics i dignitat per a tothom, sense excepcions i amb absoluta immediatesa.
