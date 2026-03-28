Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.

"El macroassentament de la Sagrera no s'acaba, només es trasllada de lloc"

Barcelona inicia el desalojo del asentamiento de barracas del puente del Treball Digne de la Sagrera

Magda Català

No ens hauria de sorprendre la proliferació d’assentaments irregulars que viu Barcelona els darrers anys: és sabut per tots que l’habitatge s’ha convertit en mercaderia i que tenir un sou no garanteix poder pagar un lloguer. A més, els requisits per accedir-hi són inassumibles per a moltes persones.

El desallotjament del macroassentament de la Sagrera sense oferir alternatives o implementar polítiques efectives en matèria d’habitatge no soluciona el problema, només el trasllada a un altre lloc. Així, d’aquí a un temps, la notícia serà la mateixa però amb un escenari diferent. Mentrestant, persones vulnerables seguiran patint.

L’única solució és atacar el problema d’arrel: promoure lleis que no permetin l’especulació amb béns essencials i ampliar el parc públic d’habitatge. Garantir drets bàsics i dignitat per a tothom, sense excepcions i amb absoluta immediatesa.

