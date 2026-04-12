"Los 'Luna' nos solidarizamos con nuestro planeta"

Impresionantes imágenes de la misión Artemis y la cara oculta de la Luna / NASA

Víctor Calvo Luna



Los abajo firmantes, herederos de un nombre antiguo y singular, manifestamos nuestra indignación y repulsa por las reiteradas alusiones, invasiones y agresiones que está sufriendo la Luna, desde que los terrícolas repararan en ella en tiempos remotos. Que sea la inspiración y la excusa de poetas, insomnes y personas enamoradas tiene un pase: "La Luna vino a la fragua con su polisón de nardos. El niño la mira mira. El niño la está mirando" (García Lorca).

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"Luna que se quiebra sobre las tinieblas de mi soledad…" (Agustín Lara). Pero que se le atribuyan influencias perniciosas no lo podemos tolerar: los que se trastornan o enloquecen no son 'lunáticos'; la luz de la Luna no produce insomnio, ni alteraciones emocionales, ni epilepsia, ni retención de líquidos. La Luna, si acaso, es responsable de las mareas terrestres, de la estabilidad del eje de la Tierra, de la duración de los días, y actúa como escudo protector de la Tierra atrayendo meteoritos.

El colmo de nuestra indignación se hace mayúsculo en estos momentos; cuando una nave espacial de USA rodea al satélite, con la intención de desvelar su lado oscuro, descubrir sus secretos escondidos y abrir la posibilidad de futuras invasiones que la colonicen, para extraer sus materias primas, expoliarla y contaminarla, como están haciendo con la Tierra.

No nos extraña que nuestro querido satélite, poco a poco, se vaya alejando de los terrícolas. Asociación, sin ánimo de lucro, de personas con nombre o apellido Luna (APL).