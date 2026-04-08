"Cuando la Luna entra en las aulas"

Este es el momento en el que los astronautas de la misión Artemis baten el récord y se convierten en los humanos que han viajado más lejos de la Tierra / CAPTURA VÍDEO NASA

Juan Enciso



La misión Artemis II no es solo un avance tecnológico; es una oportunidad educativa que no deberíamos ignorar. Mientras la humanidad regresa a la órbita lunar, nuestras aulas corren el riesgo de quedarse en tierra. Hoy más que nunca, necesitamos conectar el aprendizaje con desafíos reales que despierten la curiosidad y el pensamiento crítico.

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La exploración espacial ofrece un contexto único para enseñar ciencia con sentido y para formular las preguntas que realmente importan. Ya ocurrió con el programa Apolo: inspiró vocaciones y transformó la manera de entender el mundo. Artemis II puede hacer lo mismo si sabemos llevarlo a la escuela. Porque educar no es transmitir respuestas rápidas, sino enseñar a mirar más lejos.