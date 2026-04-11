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"La Luna llora lágrimas de sangre por los que sufren"
Impresionantes imágenes de la misión Artemis y la cara oculta de la Luna / NASA
Marisa Rando
El viaje de la Artemis II es sin duda un gran hito en la exploración del espacio y un enorme paso adelante en cuanto a la colonización de nuestro satélite y por ende de otros planetas. Todo ha funcionado perfectamente en la nave y con la tripulación. Hemos podido ver impresionantes imágenes de su cara oculta. La Luna, ay, la Luna!, que ejerce sobre nosotros una cierta fascinación. Tan cerca y tan lejos. Su influjo sutil se deja sentir en las mareas y en los seres vivos que habitan la Tierra.
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Y es la puerta de entrada a un futuro soñado solo por científicos y artistas. Pero, ¿qué debe pensar la Luna de nosotros? Los humanos, capaces de grandes gestas, que nos igualan a antiguos héroes y dioses. Y al mismo tiempo, culpables de bajezas y maldades. Los unos contra los otros. También en nuestro planeta hay una cara oculta que debería avergonzarnos.
Es el hambre en muchos países, la ignorancia, el racismo, la guerra y la pobreza; que se asoman a nuestras casas a través del televisor cada día, mientras nosotros comemos con indiferencia. Sí, la Luna llora lágrimas de sangre por los que sufren de un modo u otro, y llora también por nuestro egoísmo. ¿Cómo podemos llamar sino a que la riqueza de Elon Musk supere el PIB de naciones como Argentina, Bélgica o Irlanda?
El tiempo pasa volando y el progreso de parte de la humanidad también avanza igual de rápido. Y no dudo de que en poco tiempo empezará la colonización del espacio exterior. Pero sí que dudo de que la humanidad supere sus diferencias y avancemos hacia un futuro mejor en el que se pueda vivir dignamente, aunque sea en la cara oculta de la Tierra.
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