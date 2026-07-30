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"Cuando la Luna apaga el Sol por unos instantes, también ilumina nuestra sensibilidad"
Eclipse de sol del 8 de abril de 2024 visto desde la cima de Saddleback Mountain, en el estado de Maine (EEUU). / Ap / Robert F. Bukaty
Javier González
Un eclipse de Sol es mucho más que un espectáculo. Durante unos segundos, la Luna oculta el brillo del astro rey y deja al descubierto la corona solar. Su estudio resulta fundamental para comprender fenómenos que pueden afectar a satélites, redes eléctricas y sistemas de navegación en la Tierra. España desempeña un papel protagonista en la investigación de la corona solar gracias a Proba-3, una misión de la Agencia Espacial Europea.
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Sus dos satélites vuelan en formación para crear eclipses artificiales, lo que permite observar la corona durante horas. El eclipse del 12 de agosto servirá para comparar y validar las observaciones obtenidas por esta misión. Un hito tecnológico que recuerda al que, hace más de un siglo, hizo posible filmar el primer eclipse total de Sol de la historia, gracias al talento de John Nevil Maskelyne.
Los eclipses siguen fascinándonos. Son una experiencia sublime que nos recuerda nuestra pequeñez ante el Universo y, al mismo tiempo, constituyen una oportunidad para que la ciencia amplíe sus horizontes. Cada vez que la Luna apaga el Sol por unos instantes, también ilumina nuestra sensibilidad y nuestra curiosidad.
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