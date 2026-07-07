"Luces rojas para el Bicing"

Bicicletes ancorades en una estació de Bicing / Ajuntament de Barcelona

Adrià-Jaume Roura



El Bicing, un sistema que debería ser un referente de movilidad sostenible y que, sin embargo, cada vez genera más frustración.

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Abres la app. Encuentras tu estación más cercana: dos bicicletas libres. Sales con prisa, caminas rápido, convencido de que llegarás a tiempo. Pero al doblar la esquina aparece la escena: una estación llena de bicicletas. Por un instante respiras tranquilo… hasta que ves la realidad. Una tras otra, esa luz roja parpadeando, inutilizadas. Ahí están, ocupando espacio, prometiendo un servicio que no existe. La escena se repite una y otra vez: sillines rotos, ruedas deshinchadas, frenos defectuosos. Un servicio público que debería ser sinónimo de eficiencia y confianza se convierte demasiado a menudo en una lotería urbana, donde nunca sabes si llegarás a tiempo o si tu trayecto acabará antes de empezar. Más allá de la incomodidad, esta situación supone un problema de seguridad para quienes utilizamos el Bicing a diario.

La apuesta por una movilidad más limpia y menos contaminante es imprescindible, pero para que funcione debe ir acompañada de un mantenimiento adecuado y una gestión eficaz. No basta con ampliar la flota o llenar las estaciones; es fundamental garantizar que las bicicletas estén en condiciones y disponibles para su uso. Los ciudadanos merecemos un servicio a la altura de lo que pagamos y de la importancia que tiene la movilidad sostenible para el futuro de la ciudad.