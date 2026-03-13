Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"Logros de madres, herencia de hijas"
Imatges de les dues manifestacions pel 8M celebrades ahir al centre de Barcelona. | JORDI OTIX
Suso Liste
Brillante el último artículo de Pilar Rahola publicado en EL PERIÓDICO, 'La sobrecarga del feminismo' describe sin tapujos la situación actual de este movimiento todavía tan necesario. Son muchos los que concordamos con la señora Rahola, pero pocos se atreven a decirlo y, aún menos, a publicarlo.
Soy padre de una niña y me preocupa que la actual apropiación del feminismo por parte de la izquierda más intransijente esté generando una desafección masiva entre mujeres -y hombres-. Con ello, no solo se menoscaba su potencialidad para acabar con los resquicios de desigualdad y machismo que persisten en España sino que se generan también antifeminismos reaccionarios que pueden dar al traste con los logros de nuestras madres, que debieran ser herencia de nuestras hijas.
