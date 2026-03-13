"Logros de madres, herencia de hijas"

Imatges de les dues manifestacions pel 8M celebrades ahir al centre de Barcelona. | JORDI OTIX

Suso Liste



Brillante el último artículo de Pilar Rahola publicado en EL PERIÓDICO, 'La sobrecarga del feminismo' describe sin tapujos la situación actual de este movimiento todavía tan necesario. Son muchos los que concordamos con la señora Rahola, pero pocos se atreven a decirlo y, aún menos, a publicarlo.

Soy padre de una niña y me preocupa que la actual apropiación del feminismo por parte de la izquierda más intransijente esté generando una desafección masiva entre mujeres -y hombres-. Con ello, no solo se menoscaba su potencialidad para acabar con los resquicios de desigualdad y machismo que persisten en España sino que se generan también antifeminismos reaccionarios que pueden dar al traste con los logros de nuestras madres, que debieran ser herencia de nuestras hijas.