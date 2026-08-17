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"¿Qué puede lograrse cuando el nacionalismo español impide mayorías?"
Banderas de España y estelades en las inmediaciones de la Sagrada Família durante la visita del Papa. / EL PERIÓDICO
Enrique López de Turiso
Hay entrenadores que cogen un equipo en ruinas y son capaces de rescatarlo, e incluso de proyectarlo. Yo creo que la política también es así. Dispondremos algún día de líderes desconocidos que obtendrán lo mejor de sus ciudadanos y sacarán a España del marasmo en el que nos encontramos. No obstante, el entorno en el que estamos inscritos es del mismo modo tremendamente relevante.
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Es difícil sustraerse a la inercia que imprime el entorno internacional en el que evolucionamos. Es difícil adquirir dimensión propia en el marco de los nacionalismos estatales que adquieren expansión vertiginosa en el momento presente. Cuando los nacionalismos ultras nacionales desvertebran Europa e impiden el avance hacia un proyecto vertebrador continental, poco se puede hacer en cada uno de los estados miembros para sustraerse al rodillo de la involución.
Cuando el Estado que lidera el mundo tensa, nos enfrenta, devasta la convivencia... ¿Qué puede lograrse cuando el nacionalismo español impide mayorías? Cuando todos los nacionalismos de España, celosos de sus respectivos proyectos en exclusiva, lastran la concordia. Solo cabe aguardar a que el signo de los tiempos cambie. Esperar a que lleguen momentos tras la oscuridad en los que germine la tolerancia, el respeto, la coexistencia.
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