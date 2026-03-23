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"Frente al lobo Trump y Netanyahu, nosotros somos los borregos"

Trump y Netanyahu en una imagen de archivo

Trump y Netanyahu en una imagen de archivo / Europa Press/Contacto/Jim LoScal

Andrés Hinarejos

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Dos niños en uno, el niño grande, el matón de la clase al que todos respetan, le tienen miedo; vamos, el que hace lo que le da la gana sin que nadie le rechiste. Es lo mismo que está haciendo Trump en el planeta: con su poder está asesinando a gente sin juicio previo, apoderándose de cosas que no son suyas, hundiendo barcos, matando a gente..., en fin, un niño grande chulo, déspota, ignorante, asesino…

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Por otro lado está el niño pequeño que disfruta, como si fuera un juego de la PlayStation, de lo que hace el niño grande o sea, él mismo. Es acojonantemente inverosímil que todo lo que hace, según él, lo hace por la paz, pero lo hace por el poder que tiene el dinero que atesora y la cabeza de chorlito de la que está armado. Luego está Netanyahu, el “primo de Zumosol”, otro de esos personajes que sobran en la tierra, mata, lisia, destruye viviendas, destruye sociedades... Un personaje con tanto poder que aliado con los hermanos americanos, el chico y el grande, nos llevará a un colapso mundial donde solamente los poderosos podrán aguantar.

El niño chico y el grande quieren convertirse en juez y patria del planeta, quiere ser quien atesore todo el poder económico y psicológico de la tierra y por el camino que va no me extrañará que llegue a ese final. Me gustaría decir que nosotros somos los borregos frente al lobo, solo disponemos de miedos y nos dejamos degollar como ellos, y el niño chico y el grande hacen como los lobos, que muchas veces matan por matar.

Espero que la época de Trump se agote antes de que quedemos degollados todos psicológicamente. El niño grande y el niño chico que lleva Trump en sus genes son un peligro para el planeta porque acompañado de tanto poder caprichoso, la humanidad entera quedará destrozada y también sus paisanos de Estados Unidos porque ya tiene bastantes bajas y también lesiones irreversibles entre sus votantes. Todo es libre para él, incluso saltarse las leyes internacionales.

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