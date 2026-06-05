"La lluita contra la corrupció hauria de ser una exigència democràtica"

"Detrás de la palabra "inmigrante" hay historias que merecen ser escuchadas"
Carmen Luz Carbonell L' Hospitalet de Llobregat
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Operación anticorrupción Odín en Fuerteventura / Carlos de Saá / EFE
Roger Deulofeu
Actualment, veiem impotents com la corrupció continua sent una de les principals xacres de la nostra democràcia. Els polítics són gestors dels diners públics, diners que els ciutadans obtenen amb esforç i que haurien de ser administrats amb la màxima responsabilitat. Quan hi ha corrupció, no només es perden recursos, també es deteriora la confiança en les institucions, es malmet la sanitat, l'educació i es limiten les inversions necessàries per fer avançar el país.
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Per això calen mesures contundents. Els càstigs als responsables haurien de ser exemplars. Cito el cas de Singapur com un model d'èxit. Als volts del 1965, el govern de Lee Kuan Yew va crear una agència anticorrupció amb amplis poders d'investigació, va establir càstigs ràpids i efectius, va reforçar els controls en la contractació pública i va apujar salaris justificant que podria evitar la temptació a corrompre's, cosa més controvertida, però globalment va funcionar.
Sigui quina sigui la nostra ideologia, aquest és un objectiu que hauria d'unir-nos. La lluita contra la corrupció no hauria de ser una promesa electoral més, sinó una exigència democràtica. Polítics, reaccioneu ja.
Participaciones de loslectores
Carmen Luz Carbonell L' Hospitalet de Llobregat
Andrés Saura Cerdanyola del Vallès
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