"El lloguer de temporada està per damunt del benestar veïnal"
Protesta frente a la Casa Orsola contra los alquileres de temporada, en una imagen de archivo / JORDI OTIX
Robert Álvarez
Des de fa més de dos anys, el meu dret al descans s’ha vist greument vulnerat per una situació que s’ha tornat insostenible. L’edifici del costat, al carrer Nàpols, es lloga per plantes i habitacions a estudiants estrangers, convertit de fet en una mena de sucursal d’un 'college' on l’activitat nocturna és constant. Converses, música i altres sorolls s’allarguen fins a altes hores de la matinada, sent impossible dormir.
El problema s’agreuja pel deficient aïllament de la paret mitgera, que transmet el soroll amb una intensitat inadmissible. Quan he demanat que baixin el volum, la resposta és incerta per part dels que lloguen i, en ocasions, desagradable per part dels estudiants. He presentat queixes reiterades a l’arrendadora i al representant de la propietat -aparentment un fons d’inversió-, sense obtenir cap solució. Tot apunta a un model que prioritza el benefici econòmic (el lloguer de temporada és molt més rendible) per sobre del benestar veïnal.
També he denunciat els fets a l’ajuntament fa mesos, sense cap resposta, malgrat que aquesta Administració va concedir en el seu moment la llicència d’ocupació a un immoble que, al meu entendre, incompleix la normativa d’aïllament acústic.
El més paradoxal és que aquesta situació no sempre ha estat així: quan aquests pisos estaven ocupats il·legalment (van fer un llançament judicial), mai no hi va haver problemes de convivència. Cal una actuació decidida de les administracions i una major responsabilitat per part dels intermediaris immobiliaris. El dret al descans no pot quedar en segon pla.
