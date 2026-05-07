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"¿Llegarán todos los servicios al nuevo barrio de Llevant, en Viladecans?"
Bloque de pisos de protección oficial en el nuevo barrio de Llevant de Viladecans. / Ayuntamiento de Viladecans
Miriam Sivianes
La crisis de la vivienda es una realidad y sobre la mesa se despliegan múltiples propuestas: densificación, industrialización, alquiler asequible... Lo que se nos olvida en esta planificación es que todos estos modelos necesitan unos servicios públicos para las personas que habitarán ese espacio: autobuses, centros médicos, escuelas, zonas verdes...
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Me pregunto si cuando se plantean macroproyectos como los de Gavà, Cerdanyola o los que aún están en desarrollo en Viladecans, se organiza el despliegue de estos servicios o, simplemente, se pone un parche y se va corrigiendo sobre la marcha. La presión en el transporte público es una problemática patente. Que se comuniquen los arcos sucesivos del área metropolitana con las diferentes zonas de servicios es una necesidad, y que se haga de manera efectiva y constante.
Me pregunto si desde el barrio de Llevant en Viladecans deberíamos secuestrar un bus, como nos enseñó la historia del '47' que hicieron los valientes charnegos (resignifiquemos este término). A lo mejor, si lo hacemos conseguimos buenos servicios para el Baix Llobregat y se multiplica la hazaña, consiguiendo líneas eficientes para todas las comarcas que sufren este problema. Y si me apuras, por todo el territorio del Estado, ya que el problema no es exclusivo del área metropolitana de Barcelona.
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