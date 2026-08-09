"La llegada de miles de jóvenes nadando es una "invasión" según los salvadores de España"

Marruecos reconoce 40.000 entradas de migrantes a Ceuta y 11 muertos en su territorio

Raúl Vergel



Llevamos años viendo a diario primero, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, posteriormente, como Israel ha acabado con toda una población en Gaza, en los últimos meses como la Administración Trump ha atacado a Irán y sus repercusiones en Oriente Medio, donde los vecinos de Israel también se han apuntado a 'machacar' a todas aquellas sociedades contrarias a sus objetivos.

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Todas estas guerras con resultado de miles de muertos, millones de personas desplazadas, niños y mujeres abatidos sin compasión igual que el resto de población civil, civilizaciones que nunca van a volver a recuperar una sociedad normalizada, todo ello sin hablar de los miles de millones de euros, en este caso de dólares, ya que ponen ellos las empresas, gastados en armamento cuando si los hubiéramos invertido en políticas de bienestar hubiésemos logrado mucho mas.

Pues ante toda esta barbarie, que cualquier ciudadano mínimamente culto puede identificar con un contexto de guerra, vienen nuestros 'compatriotas salvadores de la gran España' y no dudan en salir en todas las plataformas diciendo que la llegada de miles de jóvenes, de entre 13 y 30 años como mucho, nadando en la playa, es un acto de guerra que pretende invadirnos.

Está claro que han fallado los sistemas de inteligencia al no detectar el trabajo de estas mafias de trata de personas, pero de eso a llamarlo guerra viendo lo que vemos cada día en nuestros informativos es que nos traten de idiotas al conjunto de la ciudadanía. Por favor, que rectifiquen y que hablen con propiedad, con un mensaje claro de lo que está sucediendo, y no incendiando las redes y al colectivo de ultraderecha, creando un debate fascista y racista que puede provocar una fractura social difícil de solucionar.

Lo que necesitamos es un debate integrador que sume el conjunto de las diferentes realidades sociales y culturales que compartimos un territorio, mejorando la convivencia y la seguridad.