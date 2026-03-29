"Sospecho que las llamadas telefónicas 'fraudulentas' se realizan con algoritmos"

Persona recibiendo una llamada telefónica / Pexels

Josep Aran



Es un viacrucis el aguantar constantemente las llamadas telefónicas consideradas “fraudulentas”. En horas intempestivas, sin respetar ningún momento. Es un insulto y una sensación de impotencia con la que, como ciudadanos, nos encontramos cotidianamente. Nos aconsejan bloquear estas llamadas, no responder, etc., pero no hay solución. Además, hay un riesgo: cuando recibes una llamada que no está en tu directorio de contactos y puede ser un mensaje importante, no lo coges por temor a comprometerte en algo no deseado, con lo cual tienes un perjuicio evidente.

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No sé si las compañías de telefonía podrían establecer unos filtros que evitaran entrar las llamadas. Ya no hablo únicamente de estafas telefónicas; hablo de la impertinencia y la falta de respeto de esas plataformas que venden cosas. Plataformas que seguro que conocen los servicios de investigación y, a pesar de ello, no se aprecia un control que les impida “trabajar” sin consentimiento, agobiando al personal.

También, y más incómodo, uno sospecha que algunas llamadas las hacen robots, mediante algoritmos. Preocupante. Aunque al parecer en España, el Ministerio de Transformación Digital y la Función Pública ha lanzado iniciativas para combatir el fraude telefónico, aún estamos a la espera de que haya soluciones sobre el tema, lamentablemente.