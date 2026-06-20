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"La literatura es materia muy seria y exige mucho más que una visión sesgada"
El catedrático de la UVigo y autor Jesús G. Maestro. / Marta G. Brea
Alberto Prieto
Resulta llamativo que un catedrático literario se haga viral. Más aún que lo sea por, entre otras cosas, defenestrar la literatura anglosajona ataviado con un polo 'made in London'. Reivindicar el barroco español está muy bien, pero no puede servir como arma arrojadiza contra todo lo que se salga de ahí. Menospreciar a Tolkien desde estúpidos presupuestos dice mucho más del crítico que del autor, quien no tuvo la culpa de no nacer en Salas de los Infantes, allá por el año 1571.
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Pero incluso una pequeña incursión en la bibliografía de Cervantes nos invita a pensar que la literatura es -y debe ser- mucho más que plasmar la realidad en negro sobre blanco. ¿Acaso el 'Persiles', una novela bizantina con escenarios como Golandia es realista? ¿Qué podemos decir de 'El coloquio de los perros', cuyo título ya lo dice todo? Incluso en una obra relativamente realista y atada a hechos históricos como es la 'Numancia' Cervantes se saca de la manga un magnífico diálogo entre España (y hablamos del año 133 a.C.) y el Duero.
Además, el propio catedrático señala que la literatura es genialidad y que la genialidad es originalidad. Pues bien, ¿acaso la Tierra Media ideada por Tolkien, con toda su historia, sus criaturas y lenguas propias, no es una exhibición de originalidad y, por tanto, genialidad? No hablemos ya del tratamiento de personajes como Gollum, Saruman, Boromir o Denethor II, alejados de maniqueísmos reales como la vida misma pese a la coyuntura fantástica.
Por favor, la literatura es materia muy seria y exige mucho más que una visión miope, simplista y sesgada -por muy estructurada que esté- basada en las filias y fobias que uno mismo tiene. Unas filias y fobias que dan, aunque parezca mentira, para aseverar que los alemanes se hubieran ahorrado las dos guerras mundiales de haber leído 'El Quijote' (una estúpida afirmación que merecería otro artículo).
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