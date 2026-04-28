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"Literatura juvenil en la era de las redes"
Los bookfluencers impulsan un mercado de libros juveniles en efervescencia / Efe
Anna Cifuentes Salamí
Si este 23 de abril recorriste las librerías de tu ciudad, seguramente te topaste con libros etiquetados como “fenómenos de BookTok”, una expresión que designa a aquellos títulos convertidos en éxitos en redes sociales. Este reclamo esconde una pregunta más profunda: ¿hasta qué punto la lógica de las redes está condicionando la literatura?
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Para responder, basta una búsqueda rápida para ver que abundan las publicaciones recomendando lecturas que acumulan cientos de miles de visualizaciones. Es innegable que las redes han contribuido a despertar el interés por la lectura, especialmente entre los más jóvenes, pero conviene preguntarse también qué tipo de literatura se está promoviendo. Con frecuencia, estos libros buscan únicamente una viralidad en el algoritmo que garantice ingresos para editoriales, priorizando incluir clichés forzados ante la originalidad o profundidad y llegando a romantizar comportamientos tóxicos, como el abuso en las relaciones, sin ningún tipo de intención crítica.
Participaciones de loslectores
"¿Prioridad nacional?"
César Carulla SABADELL
"Las barreras del alma"
Joan Sada Vidal Barcelona
"El peso invisible de los cuidados"
Sergio Venteo Villafranca de Córdoba (Córdoba)
Másdebates
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