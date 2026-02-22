Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"La T-16 limita a molts joves que viuen fora de la primera corona"
Una T-16 en el soporte T-Mobilitat / ATM
Ariane Martín
Els joves menors de 16 anys usuaris de la T-16 que viuen a la zona tarifària de l’Àrea Metropolitana de Barcelona però resideixen a les zones 2A, 2B o 2C conviuen amb la següent incongruència: si adquireixen una T-Casual poden viatjar sense problema des del centre de Barcelona fins als seus domicilis; en canvi, la T-16, que suposadament és per fomentar l’ús del transport públic entre els més joves, només els permet moure’s per la seva zona de residència.
Aquest fet condueix a alguns joves a situacions tan absurdes com no poder-se desplaçar ni al municipi on tenen el seu metge de referència. És a dir, la T-16, que es va crear amb l’objectiu de promoure la mobilitat sostenible, resulta que està limitada per a molts joves, principalment per tots aquells que viuen fora de la primera corona, que són els que disposen de pitjors serveis de transport públic.
És per aquest motiu que caldria reconsiderar la seva àrea d’aplicació i funcionar com fa la T-jove, que permet moure’s per les sis primeres corones de Barcelona.
