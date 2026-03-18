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"En un mundo condicionado por líderes hiperactivos, reivindiquemos el sosiego"

Trump y Netanyahu.

Trump y Netanyahu. / ARCHIVO

Javier González

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Existe una competición creada en Seúl en la que los participantes deben permanecer 90 minutos sin hacer nada: sin hablar, usar el móvil ni dormirse. Gana quien mantiene mayor calma y estabilidad cardíaca. Su objetivo es criticar la cultura de la hiperproductividad y pone de relieve lo difícil que resulta, hoy en día, mantenerse sereno ante un entorno tan intenso y cambiante.

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En cierto modo, el evento plantea una pequeña rebelión contra la hiperactividad contemporánea. Premiar la inmediatez suele conducir a decisiones erróneas. Celebrar la pausa, la quietud y la atención tranquila se convierte así en una invitación a recuperar el valor del tiempo frente al ritmo acelerado de la vida moderna.

En un mundo condicionado por líderes hiperactivos como Donald Trump, Benjamin Netanyahu, Vladimir Putin o Kim Jong Un, debemos seguir reivindicando el sosiego: ese espacio donde la reflexión puede impedir que las decisiones de los poderosos alimenten el monstruo de la desconfianza y la agresividad global.

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