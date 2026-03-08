"8M: el liderazgo que aportan hoy las mujeres"

El feminismo llama a abarrotar las calles contra la desigualdad en este 8M / EL PERIÓDICO

Iris Pérez



El 8 de marzo invita cada año a reflexionar sobre el papel de las mujeres en la sociedad. Más allá de las cifras o de los discursos institucionales, existe una realidad cotidiana que se vive dentro de las organizaciones, en los equipos de trabajo y en los espacios donde se toman decisiones. En ámbitos como la educación, trabajar dentro del sistema permite observar de cerca tanto sus fortalezas como sus fragilidades.

También muestra hasta qué punto las estructuras pueden volverse rígidas cuando falta criterio, visión o una verdadera cultura de valores compartidos. En ese contexto, la gestión de equipos humanos adquiere una importancia fundamental. Liderar no significa únicamente coordinar tareas o tomar decisiones. Significa comprender a las personas, generar confianza y construir entornos donde otros puedan desarrollarse.

Cuando ese liderazgo lo ejercen mujeres, la exposición suele ser mayor. Persisten inercias culturales que cuestionan con más facilidad la autoridad femenina o que interpretan el liderazgo desde parámetros todavía muy tradicionales. A veces, estas resistencias son visibles; otras veces aparecen de forma más sutil, pero siguen condicionando la dinámica de muchas organizaciones.

A pesar de ello, cada vez más mujeres ejercen un liderazgo basado en la observación, el criterio y la conexión con las personas. Un liderazgo que no se limita a ocupar un puesto dentro del sistema, sino que busca comprenderlo y, cuando es necesario, transformarlo desde dentro. Especialmente en entornos educativos, esta forma de liderar tiene un valor añadido. Educar no es solo transmitir conocimiento, sino también construir cultura, valores y referencias para las generaciones futuras. Por eso, liderar en estos espacios implica acompañar, inspirar y crear condiciones para que otros puedan crecer.