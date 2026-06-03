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"Libertad de expresión con lanzallamas"

Archivo - El jefe de prensa de Alvise Pérez, Vito Quiles, a su salida del Juzgado de Instrucción tras declarar como investigado por presuntas injurias

Archivo - El jefe de prensa de Alvise Pérez, Vito Quiles, a su salida del Juzgado de Instrucción tras declarar como investigado por presuntas injurias / María José López - Europa Press - Archivo

Miguel Fernández-Palacios Gordon

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Es desternillante. Vox organiza unas jornadas en el Congreso sobre "libertad de expresión" y, en un alarde de humor involuntario, los invitados estrella son Vito Quiles y Bertrand Ndongo tras haber sido expulsados del Parlamento. Solo falta Torquemada sirviendo los cafés para cerrar el círculo del cinismo. Es fascinante ver a los herederos del franquismo, cuyo ADN político se resume en el «de esto no se habla», convertidos de pronto en monaguillos del librepensamiento.

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Afirman, con una ausencia total de vergüenza, que hay censura mientras señalan a periodistas, insultan a medios y confunden la crítica con la persecución. Son vulgares pirómanos dictando un curso de prevención de incendios. Eso sí, su idilio con la libertad es tierno: la defienden con fervor, siempre que sea la suya propia, blindada con dinero público y cara de mártir.

Sabemos que sueñan con entrar en TVE si gobiernan: no como gestores, sino como en Hiroshima, armados con bombas atómicas, motosierras y lanzallamas, usando la Constitución de posavasos. Entrañable paradoja: predican la palabra libre mientras sacan lustre al arsenal.

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