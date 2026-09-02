"Liberados de petróleo"

Delcy Rodríguez defiende el acuerdo con Trump e insiste en que el petróleo seguirá siendo propiedad de Venezuela / PI STUDIO

Sergio Gomez



Decían que Trump iba a liberar a los venezolanos. Y el hombre cumplió. El problema es que nadie preguntó de qué.

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Maduro acabó detenido en Estados Unidos, acusado de graves delitos, pero todavía no ha sido juzgado y, por tanto, todavía no es culpable. Después Washington empezó a entenderse con Delcy Rodríguez y, entre tanta preocupación por la libertad, apareció el petróleo. Siempre aparece.

Venezuela tiene las mayores reservas del planeta, que debe de ser una forma terrible de opresión porque Estados Unidos se ha ofrecido inmediatamente a aliviarla.

Trump no ha liberado a Venezuela del chavismo. La va a liberar de petróleo.

Como siga así, será el país más libre del mundo: no le quedará ni una gota.