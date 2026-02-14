"La ley de Memoria Democrática se olvida de las víctimas del otro lado"

Inauguración del monumento en Les Corts los caídos del bando franquista en la Guerra Civil. / Archivo

Galo Ball



A muchas personas duele ver la acción del Gobierno de Pedro Sánchez en favor de las víctimas del franquismo. No porque estas acciones de la ley de Memoria Democrática sean malas o perversas sino porque se olvidan de las víctimas de otro lado de la guerra. Me refiero a los asesinatos y víctimas provocados por las milicias obreras y de partidos revolucionarios que llenaron la retaguardia republicana.

No sirve decir que durante los 40 años de dictadura ya se dedicaron a estas personas. La ideología no puede servir para no poder denunciar o no hacer visibles todos aquellos que murieron injustamente solo por sus ideas, o su nivel social, o por llevar hábitos religiosos. Esta parcialidad del Gobierno de Pedro Sánchez ha sido uno de los acicates para el resurgimiento de la extrema derecha, como también ha colaborado en este fenómeno político el tema del mal llamado 'procès' catalán.