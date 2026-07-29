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"L'Estat es lucra amb la venda d'un verí i no ho inverteix en sanitat"
Clientes fumando en una terraza de bar de Barcelona. / ELISENDA PONS
Ferran Crespo
Soc fumador, i signaria ara mateix perquè tant la fabricació com la venda de tabac fossin prohibits al nostre Estat. Dit això, intentaré defensar-me de tots aquells/es que ens assenyalen i ens tracten com a assassins en potència. Amb totes les lleis antitabac (benvingudes siguin) amb les que hem aconseguit que no es fumi en espais interiors, al tren, a l´avió, a la sala d´espera dels hospitals, que no fumi el metge mentre t´atén..., hem guanyat moltíssim, però ara també volen que no puguem fumar ni a les terrasses dels cafès ni gairebé al carrer.
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La hipocresia dels no fumadors que fan al·lusió tant al perill que corre la seva vida com les olors molestes que produïm, no té límit. Em diuen que els hi molesta el fum mentre fan un cafè a la terrassa d´un bar per on estan passant contínuament a menys de dos metres, coches, camions, motos i tot allò que contamina molt més que el tabac i que de ben segur mata molt més que el tabac.
Han fet un estudi per a comprovar aquesta afectació? Potser sí, però això no interessa perquè tots/es aquells/es que tant es queixen del tabac, tenen cotxe i moto i sembla que ni els hi fa mal el fum dels cotxes dels altres ni que vagin matant gent amb el seu cada vegada que condueixen. També diuen que els no fumadors ens estan pagant el metge als fumadors. Au, va.
No parlaré del poc, i referent a vies respiratòries, o gens, que jo he fet servir la Seguretat Social. Però sí que parlaré de la hipocresia dels més hipòcrites de tots en aquest país en el que ens fan ballar a tots a ritme de pandereta: la classe política, el govern, l´Estat. Aquest, mentre t´assenyala com un assassí passiu i titlla el tabac com a verí, et puja els impostos del tabac com no ho fa amb cap altre producte. Gairebé tot en el preu desorbitat del tabac son impostos i mirant la recaudació d´aquests veiem que cada any l´Estat s´embutxaca milers de milions d´euros.
Dit d´una altra manera però més clara, l´Estat s´està lucrant amb la venda d´un verí però per a rematar aquesta hipocresia insostenible, és què no tenen la mínima vergonya de fer que tots aquests milions vagin directament a la sanitat. Ens falta personal, ens falten hospitals, falta inversió en investigació però l´Estat no inverteix tota la recaudació del tabac en sanitat. Divina hiprocresia.
Participaciones de loslectores
"La solución a los incendios es política, es decir, colectiva"
Luis Fernando Crespo Las Rozas de Madrid (Madrid)
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Míriam Font Maçaners (Saldes)
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