"Marruecos a medio hacer"
Luis Fernando Crespo Zorita Las Rozas de Madrid
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Multitudinaria manifestación en Ceuta en su día grande exigiendo recuperar la normalidad / Atlas News
Miguel Rabadan Soriano
Hablemos claro. La finalidad de las pasadas manifestaciones, en teoría para mostrar el apoyo a Ceuta, ha sido una excusa por parte del PP y Vox para derrotar al Gobierno y, por supuesto, a Pedro Sánchez. No les importa Ceuta ni sus habitantes.
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Posiblemente, sí les importan la parte blanca de esta población, con raíces españolas y cristianas. Pero la parte de la población musulmana,con raíces en otros paises o los hijos de inmigrantes nacidos en España, esa población no les interesa.
Esta parte de Ceuta, la cual mayoritariamente vive en barrios con unas condiciones no muy óptimas,h an sido ignoradas por el partido que, hace años, gobierna Ceuta, el Partido Popular.
En medio de todo esto, se atreve Feijóo a condenar al Gobierno por mentir, algo inaudito, según él, en la historia de nuestro país. Hay que recordarle que el partido experto en mentir al pueblo es el PP; el 11M y el Yak 42 son algunos de los muchos ejemplos.
Está demostrado que Feijóo y Abascal son expertos en convocar a manifestación al pueblo, no importa la excusa. Lo que importa es poder ganar unas elecciones. No es una cuestión humanitaria, son ansias de poder.
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Luis Fernando Crespo Zorita Las Rozas de Madrid
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