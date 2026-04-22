"Leon XIV y Donald Trump: ni tan iguales y tan diferentes"

Donald Trump y el papa León XIV / BONNIE CASH / EFE / Evandro Inetti / Zuma Press / EUROPA PRESS

Javier Ruiz



Leon XIV y Donald Trump tienen tres puntos en común: ambos son estadounidenses, ambos son cristianos y ambos tienen y ejercen una gran autoridad. A partir de aquí, todo son diferencias entre ellos. Una primera diferencia hace referencia a su concepto de la moral y de la ética. Desde su posición de autoridad, difieren también en su modo de servir a las personas; o en la humanidad, podría decirse por su influencia de un modo u otro universal.

Entretodos Publica una carta del lector Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web Participa

Entienden el perdón también de forma diferente; que se puede otorgar y proclamar o no. Ligado al perdón, aparece el rencor, ese sentimiento profundo que puede asociarse a la venganza y que es considerado de distinta manera por uno y otro. En definitiva, interpretan el Evangelio de manera dispar. En sobre quiénes deben seguir viviendo y quiénes no, aparecen entre ellos también amplias diferencias.

Ambos, a favor de conseguir la paz en el mundo, su modo para lograrla dista mucho de parecerse. Ante una situación de conflicto, lo afrontan los dos mandatarios de forma dispar. Finalmente, difieren Leon XIV y Trump en cuanto al modo de entender la dignidad; entendida esta como algo que no se otorga sino como valor inherente, absoluto y consustancial de todo ser humano, implicando el reconocimiento de que cada persona es merecedora de respeto.

Tras lo expuesto, emulando a Cicerón (‘Intelligenti pauca’) y a Cervantes, "a buen entendedor, pocas palabras bastan".