"Lenguas oficiales que apenas viajan"

Archivo - Aula de una Escuela Oficial de Idiomas de Andalucía. / JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

Kenneth Jordan-Núñez



España posee una realidad plurilingüe, pero ¿qué posibilidades hay de aprender sus lenguas cooficiales fuera de sus territorios? La red pública de escuelas oficiales de idiomas ofrece una respuesta poco alentadora. He comparado la oferta reglada del curso 2026-27 en los centros propios de cuatro comunidades. Madrid tiene 29 EOI, pero solo Jesús Maestro imparte catalán, euskera y gallego.

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Catalunya tiene 45: únicamente Barcelona-Drassanes ofrece euskera, y ninguna gallego. En las 14 EOI de Euskadi no se imparten catalán ni gallego; en las 11 de Galicia, tampoco catalán ni euskera. De las 99 escuelas examinadas, solo dos enseñan alguna de estas lenguas fuera de las comunidades donde son cooficiales. Dentro de esta muestra, Jesús Maestro es la única que permite estudiar las tres.

El análisis no abarca toda España: hay excepciones, como el gallego en la EOI de Ponferrada y el euskera en la de Miranda de Ebro. Estos casos demuestran que la circulación entre territorios es posible. La oferta madrileña sigue siendo insuficiente: concentrarla en un único centro limita su accesibilidad. Pero la comparación impide presentar esta carencia como una anomalía exclusivamente madrileña.

Las comunidades con lengua propia tampoco facilitan el aprendizaje de las demás. No se trata de repartir reproches, sino de reconocer una responsabilidad compartida. La demanda y la utilidad son criterios legítimos, pero la oferta pública no solo debe responder al interés existente: también puede despertarlo y acercar realidades culturales que percibimos como ajenas.

Defender el plurilingüismo no solo consiste en proteger cada lengua dentro de su territorio: también exige reciprocidad. Cada red autonómica podría ofrecer catalán, euskera y gallego en al menos una escuela, combinando enseñanza presencial, semipresencial y en línea. Decimos que estas lenguas son patrimonio común. Lo serán plenamente cuando aprenderlas fuera de sus territorios deje de ser excepcional.