.com .cat
ENTRE TODOS
Envía tu carta Envíanos tu denuncia Comparte tus imágenes

El debate

Publica una carta del lector

Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.

"No es necesario dominar la lengua del otro para demostrarle respeto"

BARCELONA, 10/06/2026.- El papa León XIV saluda a los fieles tras bendecir la Torre de Jesús al finalizar la misa celebrada en la Sagrada Familia, este miércoles en Barcelona dentro de la visita oficial del Papa a España. EFE/Alejandro García

BARCELONA, 10/06/2026.- El papa León XIV saluda a los fieles tras bendecir la Torre de Jesús al finalizar la misa celebrada en la Sagrada Familia, este miércoles en Barcelona dentro de la visita oficial del Papa a España. EFE/Alejandro García / Alejandro García / EFE

Kenneth Jordan-Núñez

0 Comentarios

La reciente visita del Papa a Barcelona ha reavivado un debate que parece volver una y otra vez a esta ciudad bajo distintas formas: el lugar que ocupan las lenguas cuando se entrecruzan la identidad, la cultura y la vida pública. En los últimos días, se ha debatido sobre la presencia del catalán en algunos de los actos relacionados con la figura de Antoni Gaudí. Para algunos, se trata de una cuestión protocolaria; para otros, es un gesto cargado de simbolismo. Tal vez ambas cosas sean ciertas.

Entretodos

Publica una carta del lector

Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web

Quienes trabajamos con las lenguas sabemos que rara vez son neutrales. No son únicamente herramientas para transmitir información. En ellas habitan la memoria, los afectos, las voces que nos acompañaron en la infancia y la manera en que aprendimos a nombrar el mundo. Gaudí entendía profundamente el valor de los símbolos. Quizá por eso resulta difícil desvincular su obra de la lengua y la cultura que formaban parte de su vida cotidiana.

Escuchar algunas palabras en catalán en una celebración tan estrechamente ligada a su legado no tiene por qué interpretarse necesariamente como una toma de posición política. También puede entenderse como un gesto de reconocimiento hacia una comunidad concreta y hacia aquello que esta considera valioso. Vivimos tiempos en los que cualquier diferencia parece condenada a convertirse en frontera.

Sin embargo, las lenguas también pueden desempeñar la función contraria. Pueden acercarnos. Pueden recordarnos que, antes de disentir, compartimos una misma condición humana. No es necesario dominar la lengua del otro para demostrarle respeto. A veces basta con unas pocas palabras pronunciadas con honestidad. Hablar la lengua de quien nos acoge puede ser, sencillamente, una forma de decir: «Te veo, te reconozco y te doy las gracias».

Iniciar sesión 0 Comentarios
cargando

Participaciones de loslectores

Cargar más

Másdebates

  1. SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
  2. Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
  3. Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
  4. Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
  5. 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años