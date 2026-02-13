"Legal, formado y a la espera: el limbo de Extranjería"

Colas ante la Oficina de Extranjería en el paseo de Sant Joan, en Barcelona / Zowy Voeten / Zowy Voeten

Escribo estas líneas como persona inmigrante con el deseo de compartir una reflexión que nace, no del rechazo sino de la tristeza ante una situación que considero profundamente injusta. Soy de nacionalidad peruana y llevo cuatro años residiendo legalmente en España. Emigré en busca de oportunidades y de una vida mejor, con la firme convicción de hacerlo por la vía legal. Durante todo este tiempo he cumplido estrictamente con la normativa vigente.

Entre febrero de 2022 y junio de 2025, fui estudiante de Ingeniería Biomédica en la Universitat Politècnica de Catalunya; estuve empadronado de manera continuada y trabajé legalmente dentro de los límites permitidos. Al finalizar mi etapa académica, inicié, conforme a la ley, el procedimiento para modificar mi autorización de residencia a trabajo por cuenta ajena.

Una empresa confió en mi perfil profesional y decidió contratarme. Sin embargo, el expediente fue resuelto de forma desfavorable y, tras presentar un recurso potestativo de reposición a inicios de septiembre de 2025, continúo a día de hoy sin recibir respuesta. Esta demora me mantiene en un limbo administrativo que afecta directamente a mi estabilidad laboral y personal.

No escribo estas líneas en contra de quienes llegan a España en busca de oportunidades. Yo mismo soy inmigrante y sé lo difícil que es empezar una nueva vida lejos de casa. Mi preocupación surge al constatar que mientras quienes hemos cumplido durante años con todos los requisitos legales permanecemos meses esperando una resolución, se anuncian procesos de regularización extraordinaria con plazos mucho más breves y con la posibilidad de empezar a trabajar desde la mera admisión a trámite.

Esta diferencia de tiempos y de trato genera una comprensible sensación de abandono entre quienes hemos apostado por la legalidad, la formación y la integración. Comparto este testimonio con la esperanza de contribuir a un debate necesario sobre los procedimientos de extranjería y el impacto humano de sus demoras.