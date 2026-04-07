"Leer ya no es aburrido"

BARCELONA 02/02/2019 Cuaderno Reportaje sobre hábitos de lectura de los adolescentes. En la foto la chica Àfrica Bonet, leyendo en la biblioteca Poblenou Manuel Arranz. Lee mucho y tiene un blog donde comparte crítica y explica libros a jovenes de su edad. FOTO DE RICARD CUGAT / RICARD CUGAT / Delegaciones

Eva Gómez Varo



Mientras el uso del móvil entre los jóvenes supera ya las cuatro horas y media diarias, según el Barómetro de Hábitos de Lectura 2025 elaborado por la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), el 76% de los jóvenes de entre 14 y 24 años afirma leer de forma habitual en su tiempo de ocio.

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Parece que mientras unos deciden dedicar su tiempo libre a hacer 'scroll' en aplicaciones como Instagram y TikTok, otros se sientan y abren un libro. Algunos dicen que leer se ha convertido en una moda fomentada por los 'influencers'. Pues que todo sea eso, ¿no?

Es cierto que cada vez encontramos más creadores de contenido haciendo retos de leer un número determinado de libros antes de que acabe el año, convirtiendo la lectura en una competición o en un instrumento de validación social, cuando en realidad debería ser un hábito que requiere tiempo para poder disfrutarlo.

Quiero pensar que, dentro de esa vorágine de falsa lectura, a alguien le ha picado el gusanillo y ha decidido leer el libro que no deja de recomendarse en redes.

Jaque mate al 'scroll'.