Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"La factura proforma"
Mujeres con facturas. / Pexels
Miguel Fernández-Palacios Gordon
Hay una estirpe de delincuentes que no necesita pasamontañas para desvalijarnos; les basta con servilismo, mantel y papel térmico. Son los defraudadores de la hostelería, sujetos que han convertido la «factura proforma» en una herramienta para ocultar operaciones que deberían quedar documentadas.
Entretodos
Publica una carta del lector
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
Cuando, después de cobrarte, te entregan una proforma como si fuera la factura, no es un simple descuido administrativo: es utilizar un documento sin validez fiscal como sustituto de la factura correspondiente.
Si esa práctica se utiliza deliberadamente para no registrar o declarar una venta, hablamos de fraude fiscal y dinero negro. No es picaresca; es un latrocinio social perpetrado por quienes confunden la codicia con la astucia.
Esta gente exige seguridad y sanidad de calidad, pero algunos pretenden ahorrarse su obligación de contribuir a sostenerlas. Mientras el ciudadano honrado cumple, quienes ocultan ventas trasladan su carga al resto de la sociedad.
Basta de eufemismos. Una proforma puede servir como documento previo, pero no puede sustituir a la factura que corresponde por una operación ya realizada y cobrada.
Ante el fraude, tolerancia cero: si después de pagar le entregan únicamente una proforma, conserve el documento y denuncie los hechos.
Porque pagar impuestos no debe ser opcional para unos mientras los demás cumplen.
Participaciones de loslectores
"El peligro de no escuchar al mundo"
Frank Fernandez Sant Feliu de Guíxols
"La jornada partida"
Andrea Martinez Barcelona
"La campaña 'Yo soy de Ceuta'"
Victoriano Sánchez La Palma de Cervelló
"Ancorats al franquisme"
Xavi Ventalló Barcelona
"Coneixement, sí, però baratet"
Sergio Gomez Barcelona
Másdebates
Fenómeno histórico
- SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
- Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
- Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
- Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
- 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años
- Vida rural Sebastián de la Torre vive con 300 euros al mes en el campo, ahorrando más de 1.000 euros todos los meses: "Tengo pocas necesidades y soy muy poco consumista"
- Guillermo (29 años) deja Barcelona y se muda al campo para vivir de forma autosuficiente: "Uno piensa que viajando se aprende de sí mismo, pero también huimos de algo"
- Tragedia en Asia China atribuye la riada al colapso de un glaciar en Nepal tras años de calentamiento
- El mar alrededor La Barcelona que mira China
- Crisis en Ceuta El PP encuentra en Ceuta la gran baza final contra Sánchez