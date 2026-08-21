"L’acatament de Sánchez a Mohamed VI"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el rey Mohamed VI de Marruecos, durante su encuentro mantenido el 19 de noviembre de 2018 en el Palacio Real de Rabat. / EFE / BALLESTEROS

joan masdemont serra



Ara fa quatre anys que Sánchez va enviar una carta al rei Mohamed VI reconeixent que la proposta del Marroc per al Sàhara (per cert, és aquí on jo vaig fer la mili) era la més seriosa, creïble i realista per resoldre el conflicte, trencant d’aquesta manera el posicionament històric favorable a un referèndum d’autodeterminació del poble saharaui.

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Al Marroc no es mou ni una mosca sense que el rei ho sàpiga i resulta que 80.000 persones envaeixen Ceuta des del Marroc davant la passivitat de la policia d’aquest país per impedir-ho.

Davant d’aquest fet tan greu, a Sánchez li va faltar temps per dir que les relacions i la cooperació entre el Marroc i Espanya eren excel·lents.

I jo em pregunto si aquest posicionament, molt semblant a l’acatament de Sánchez envers el rei marroquí, no deu tenir a veure amb el cas Pegasus, en què els serveis d’intel·ligència marroquins tenen molta informació de Sánchez; informació que no li agradaria ni li convindria que sortís a la llum. Amb el Marroc tenim un mal veí. I voldria deixar clar que no pertanyo ni em dec a cap partit.