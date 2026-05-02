"Jutges que no actuen contra les injustícies"

La decisió contra el fiscal general; escultura de la diosa justicia, balanza

Pere Ollé



Em venen al cap molts dubtes sobre la justícia al nostre país que m’inquieten i em donen inseguretat. Com es possible que sigui sancionable cridar-li a un futbolista de color qualsevol insult o be cantar "musulmà el que no boti"? Quan, per contra, se li pot dir de tot al President del Govern espanyol actual i als seus ministres sense que passi absolutament res?

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Com es possible que, sense probes, sigui inhabilitat el Fiscal General de l’Estat i amb totes les probes del món surtin indemnes els expresidents i ministres del PP?

Que ens pot ocórrer a qualsevol de nosaltres, que no som ningú, si ens veiem en aquesta mateixa situació? Quins jutges actuaran contra les injustícies que estem veient sense que passi absolutament res?