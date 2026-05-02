.com .cat
ENTRE TODOS
Envía tu carta Envíanos tu denuncia Comparte tus imágenes

El debate

Publica una carta del lector

Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.

"Jutges que no actuen contra les injustícies"

La decisió contra el fiscal general; escultura de la diosa justicia, balanza

La decisió contra el fiscal general; escultura de la diosa justicia, balanza

Pere Ollé

0 Comentarios

Em venen al cap molts dubtes sobre la justícia al nostre país que m’inquieten i em donen inseguretat. Com es possible que sigui sancionable cridar-li a un futbolista de color qualsevol insult o be cantar "musulmà el que no boti"? Quan, per contra, se li pot dir de tot al President del Govern espanyol actual i als seus ministres sense que passi absolutament res?

Entretodos

Publica una carta del lector

Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web

Com es possible que, sense probes, sigui inhabilitat el Fiscal General de l’Estat i amb totes les probes del món surtin indemnes els expresidents i ministres del PP?

Que ens pot ocórrer a qualsevol de nosaltres, que no som ningú, si ens veiem en aquesta mateixa situació? Quins jutges actuaran contra les injustícies que estem veient sense que passi absolutament res?

Iniciar sesión 0 Comentarios
cargando

Participaciones de loslectores

Cargar más

Másdebates

  1. SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
  2. Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
  3. Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
  4. Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
  5. 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años