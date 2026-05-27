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"La justicia es más rápida cuando procede contra la izquierda"

Togas y puñetas de varios jueces.

Togas y puñetas de varios jueces. / AGUSTÍN CATALÁN

Martín Martínez

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De acuerdo, la justicia es justa, y en los juicios no hay prejuicios, ¡y no depende de la Administración norteamericana! Pero no me negaréis que es más rápida y estricta cuando procede contra la izquierda. Eso lo he oído recientemente y en más de un lugar y en más de una ocasión. Sea como sea, la cuestión es: Si te persigue, "es poco democrática". Si persigue al adversario "hay que defender su independencia".

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Es decir, si persigue a los tuyos, es mala. Si persigue a los otros, es buena. Es un sentir bastante general, aunque no es el sentir ideal. Eso lo vemos todos. Sea como sea, lo cierto es que las causas contra la cúpula de Podemos fueron archivadas. La causa contra Mónica Oltra también. El asunto del exministro Montoro avanza lentamente. El asunto del compañero de Ayuso, tiene recovecos. En el caso del Fiscal General del Estado no hubo demoras. Y el asunto de Zapatero, no se dilatará en el tiempo, como el asunto de los Pujol.

Sea como sea, según el periodista Javier Ruiz, para la justicia hay dos tipos de presidentes, y hace falta una regulación sobre grupos de presión y puertas giratorias.

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