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"Justicia podrida"

Edificio de los juzgados con el nuevo letrero de ‘Tribunal de Instancia’. | G.S.

Edificio de los juzgados con el nuevo letrero de ‘Tribunal de Instancia’. | G.S.

Enrique López de Turiso

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Suelen ser muy prudentes las declaraciones de nuestros políticos en relación con la justicia. Cualquier divulgación al respecto va siempre acompañada de que no todos los jueces son iguales, y que las sospechas de prevaricación no corresponderían a todos. A mi entender, no solo es prudente, sino que es una realidad, independientemente de que el sector esté en su mayor medida escorado a la derecha, como lo está el ejército o las fuerzas de seguridad. Es sencillamente así. Profesiones que se sustentan en la ley y el orden se arropan habitualmente en su quehacer sobre premisas conservadoras y tradicionales.

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El caso es que también Francia hace aguas judicialmente. La lideresa de la extrema derecha, Marine Le Pen, ha sido condenada a tres años de prisión por malversación de fondos públicos. Sin embargo, solo tendrá un año de moratoria antes de poder comparecer en las elecciones presidenciales, a la sazón en 2027. ¿Cómo se come que un convicto pueda concurrir electoralmente? Supongo que solo en aquellos sistemas políticos en los que muchos de sus representantes han sido condenados, aunque luego a la larga acaben eludiendo la prisión. Está claro que la podredumbre trasciende nuestras propias fronteras, y que la justicia aquí y allá se enfrenta a sus miserias. Normal. Eso sí; igual que uno solo trasciende lo propio para dar voz a la colectividad. Igual que Trump diseña la imagen América por sí solo, ¿cómo va a ser transparente un sistema judicial en el que su máximo órgano de poder está trufado por la política? ¿O en el que los principales partidos litigan por hacerse con sus cuotas de poder? Una porquería.

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