"La jungla de los 'influencers'"

"Florentino, el rey desnudo"
Dani Requena barcelona
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La mayoría de influencers no protege su propiedad intelectual. / Shutterstock
Georgina Tarragó Sanchis
Durante años, los 'influencers' han crecido conectando con una realidad parecida a la de su comunidad. Una proximidad que hacía que el contenido fuese reconocible y, sobre todo, creíble.
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Con el éxito, sin embargo, ese punto de partida se desdibuja. Cambia el contexto, cambia la vida y, casi sin darse cuenta, también cambia la relación con quienes les siguen. Aquello que antes funcionaba deja de tener el mismo efecto.
No es fácil saber si el problema es el contenido o las expectativas que proyectamos sobre él. Pero sí hay una sensación que se repite: la influencia se construye sobre la proximidad, aunque no siempre sobrevive a su propio éxito.
El reto no es llegar, sino mantenerse sin perder aquello que te ha llevado hasta allí.
Participaciones de loslectores
Dani Requena barcelona
Ivan Zabal Artés
Silvia Gurrea Gracia Santa Coloma de Gramenet
Victoriano Sánchez La Palma de Cervelló
Sergio Venteo Villafranca de Córdoba (Córdoba)
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