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"El juez Peinado está haciendo méritos para pasarse a la política"
El juez Juan Carlos Peinado en los alrededores de los juzgados de Plaza Castilla. / José Luis Roca
Antonio Pujol
Todo proceso judicial se inicia basándose en indicios de delito que después deben, en caso de confirmación con pruebas suficientemente sólidas, iniciar la instrucción y, si cabe, terminar en juicios para dictar sentencias condenatorias si no hay dudas razonables de inocencia o, por el contrario, absolutorias si los hechos delictivos no quedan probados.
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Hay muchos indicios de que el juez Peinado ha usado el cargo con un evidente sesgo político, que no solo ha dañado la imagen del actual Presidente y al PSOE, sino también a la institución que ha usado espuriamente para ello. Sus reiterados ataques al sanchismo, sin guardar las formas propias del respeto a la presunción de inocencia (no hay que demostrarla) y la ausencia de justicia imparcial en sus autos han erosionado la confianza ciudadana en la institución que representa.
Llámesele prevaricación o no, pero toda su actuación hace pensar que previendo su cercana jubilación está haciendo méritos para dedicarse después a la política activa. No sé si debe respetar o no un plazo de tiempo, pero en cualquier caso su demostrada falta de respeto a las reglas me hace presuponer que tampoco las respetará.
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