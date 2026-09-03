"Muchos jueces y un solo policía"

El empresario Víctor de Aldama a la salida de la Audiencia Nacional, a 21 de mayo de 2026, en Madrid (España). El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Koldo ha llamado a declarar como investigado al empresario Víctor de Aldama a raíz del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los contratos de material sanitario adjudicados por Baleares a la presunta trama de mascarillas. 21 MAYO 2026 Fernando Sánchez / Europa Press 21/05/2026. Víctor de Aldama;Fernando Sánchez / Fernando Sánchez / Europa Press

Luis Fernando Crespo Zorita



El Ministerio del Interior debe decidir, a primeros de septiembre de 2026, el futuro destino del teniente coronel Antonio Balas, como jefe del departamento anticorrupción de la UCO. Su ascenso a coronel supone, sobre el papel, su salida de la unidad.

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El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno y la Fiscalía han pedido que Balas,se mantenga al frente de las pesquisas del “caso Koldo obra pública”, en el que se investiga la supuesta trama de corrupción en el seno del Ministerio de Transportes en la etapa de José Luis Ábalos. Una petición que resulta extemporánea, porque la UCO está perfectamente estructurada alrededor de una cadena de mando jerarquizado que da continuidad a su labor policial, con independencia de quienes van ocupando las vacantes producidas.

En la investigación del caso Koldo se cuenta con la colaboración del condecorado por la Guardia Civil, en 2022, y posteriormente condenado por el Tribunal Supremo Víctor Aldama, al que se le aplicó entonces la atenuante muy cualificada de colaboración con la justicia. Para el fiscal anticorrupción, la colaboraación de Aldama fue clara. En su alegato final explicó que fue el primero en dar el nombre de Santos Cerdán, lo que a la postre propició la apertura de la investigación de amaño de obra pública; y fue quien entregó el papel con las anotaciones de Koldo García. Aldama está acusado por fraude fiscal de, al menos, 180 millones de euros, a través de su empresa Villafuel, por lo que su dependencia de la justicia es absoluta.

Habiendo varios jueces y fiscales interesados en Aldama, y al menos dos Salas pendientes de esta causa concreta, no acaba de justificarse la necesidad absoluta de un policía específico para asegurar la instrucción de la misma.