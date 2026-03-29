"Como jubilado anticipado y penalizado pido justicia, no privilegios"

Una pareja de jubilados, en el banco de un parque.

Una pareja de jubilados, en el banco de un parque. / EFE

Francisco Javier Aguilar

¿Tiene sentido que trabajar más de 45 años acabe siendo un castigo? Soy un jubilado anticipado desde 2020 y, tras más de cuatro décadas cotizando a la Seguridad Social, sigo penalizado de por vida con un coeficiente reductor del 6,5 % en mi pensión. Mientras se habla de equidad y justicia social, cerca de 900.000 personas en mi situación seguimos soportando una reducción permanente.

Hemos contribuido durante décadas y, sin embargo, somos castigados precisamente por ello. El Congreso de los Diputados aprobó en noviembre por unanimidad una moción para eliminar estos coeficientes en largas carreras de cotización. El consenso existe. Falta convertirlo en ley. No pedimos privilegios, sino justicia: que una vida de trabajo no termine en una penalización de por vida.

