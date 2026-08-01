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"Las joyas de Zapatero o una forma de pago"

Algunas de las joyas encontradas en la caja fuerte de Zapatero.

Algunas de las joyas encontradas en la caja fuerte de Zapatero. / INFORMACIÓN

Guillermo Moya

Guillermo Moya

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Mucho se ha hablado de la procedencia de las joyas de la caja fuerte del señor Zapatero, pero creo que hay detalles que se han obviado, tanto en la tasación, como en el informe al juez. Desde mi experiencia en el sector de más de 40 años, en los cuales he visitado ferias internacionales de joyería por diversos países del mundo, siempre he visto las mismas pautas en lo referente a las joyas de alto 'standing'.

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Una pieza de joyería de lujo siempre va acompañada de tres cosas. La primera es el sello estampado en la misma, identificando claramente al joyero artesano o la marca que la ha realizado, tal y como haría un pintor con sus mejores cuadros. Lo segundo sería el certificado de autenticidad donde aparecerían los datos de calidad del metal noble, y la descripción exacta de las gemas que la componen, tanto en cantidad como en calidades y procedencia.

Además de incorporar el nombre del joyero artesano y otros datos de interés. Y lo tercero sería la presentación. Joyas como estas se presentan individualmente, con estuches de lujo, donde vuelven a aparecer datos grabados como logotipos o marcas registradas. Esto es así en cualquier joyería del mundo, pero si las joyas se dice que proceden de regalos de Jefes de Estado, aún son más importantes los datos que antes he enumerado.

No me imagino a un jeque árabe regalar joyas en bolsas de plástico sin más. Es del todo irreal e ilógico. ¿Entonces? Yo tengo una teoría y es la del uso de esas joyas como forma de pago. Y es que es conocido que es más fácil pasar fronteras con joyas, como de uso personal, que trasladar efectivo, lingotes o gemas, que deben acompañarse de las facturas correspondientes. Pero solo es una teoría.

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